МАЗ поставит во Владивосток коммунальную технику и автобусы

МАЗ планирует поставить для Владивостока коммунальные машины, автобусы и другую технику для различных сфер городского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже не первая партия белорусских машин. Дорожники Владивостока знают нашу продукцию – она очень хорошо показала себя в работе. Так, в сентябре 2023 года во Владивосток были поставлены школьные автобусы, летом – новая коммунальная техника, а количество единиц грузовой техники за 2023 год утроилось.