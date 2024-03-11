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МАЗ поставит во Владивосток коммунальную технику и автобусы

11 марта 2024 17:04
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МАЗ планирует поставить для Владивостока коммунальные машины, автобусы и другую технику для различных сфер городского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАЗ поставит во Владивосток коммунальную технику и автобусы-1

Это уже не первая партия белорусских машин. Дорожники Владивостока знают нашу продукцию – она очень хорошо показала себя в работе. Так, в сентябре 2023 года во Владивосток были поставлены школьные автобусы, летом – новая коммунальная техника, а количество единиц грузовой техники за 2023 год утроилось.

Больше новостей экономики за 11 марта здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская

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