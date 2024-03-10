Павел Утюпин: в Казахстане появится новая линия по производству белорусских тракторов

В понедельник, 4 марта, Президент провел встречу с послом Казахстана в Беларуси. Глава государства отметил, что страны имеют большой потенциал для развития отношений. Хотя и без того за последнее время сильно продвинулись в плане совместной торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Преодолели планку товарооборота в миллиард долларов. Беларусь поставляет в Казахстан продукцию машиностроения, АПК, легкой промышленности, деревообработки, фармацевтики – то есть практически все наши белорусские предприятия взаимодействуют с Казахстаном. Но при этом никто не собирается останавливаться. Наращивать товарооборот, укреплять сотрудничество, даже несмотря на объективные сложности, внешнюю турбулентность – такие задачи и цели разделяют и в Минске, и в Астане. Токаев планирует визит в Беларусь в третьем квартале 2024-го – Утюпин. И что касается трудностей, то не зря же во Дворце Независимости упомянули санкции. Подкинули проблем? Есть немного. Никто не отнекивается. Но уровень понимания между Беларусью и Казахстаном такой, что готовы договориться, исходя из объективной реальности. Или на Западе думали, что все от нас отвернуться, только помаши санкциями?