Павел Утюпин: в Казахстане появится новая линия по производству белорусских тракторов
В понедельник, 4 марта, Президент провел встречу с послом Казахстана в Беларуси. Глава государства отметил, что страны имеют большой потенциал для развития отношений. Хотя и без того за последнее время сильно продвинулись в плане совместной торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Преодолели планку товарооборота в миллиард долларов. Беларусь поставляет в Казахстан продукцию машиностроения, АПК, легкой промышленности, деревообработки, фармацевтики – то есть практически все наши белорусские предприятия взаимодействуют с Казахстаном. Но при этом никто не собирается останавливаться. Наращивать товарооборот, укреплять сотрудничество, даже несмотря на объективные сложности, внешнюю турбулентность – такие задачи и цели разделяют и в Минске, и в Астане.
Токаев планирует визит в Беларусь в третьем квартале 2024-го – Утюпин.
И что касается трудностей, то не зря же во Дворце Независимости упомянули санкции. Подкинули проблем? Есть немного. Никто не отнекивается. Но уровень понимания между Беларусью и Казахстаном такой, что готовы договориться, исходя из объективной реальности. Или на Западе думали, что все от нас отвернуться, только помаши санкциями?
Ольга Коршун, СТВ:
До назначения в Казахстан вы были министром промышленности нашей страны. Как вы оцениваете потенциал для двустороннего взаимодействия в этой сфере?
Павел Утюпин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:
Действительно, Беларусь обладает существенными возможностями и потенциалом для увеличения сотрудничества, в первую очередь, в машиностроения. Здесь у нас достаточно давно функционируют производственные площадки по производству тракторов, комбайнов, грузовых автомобилей. Могу привести два свежих примера: буквально в конце марта – начале апреля мы планируем ввести новый завод по производству кабин. Это углубление и локализация Минского тракторного завода, и, по сути, кабина сегодня будет полностью собираться по полному циклу здесь, в Казахстане. Другой пример из тракторной тематики. Совместно с казахстанским партнером казахстанская агроинновационная корпорация построила новый корпус, где будет в это же время вводиться новая линия по сборке тракторов. С другой стороны, у нас есть ряд новых проектов, которые мы разрабатываем совместно с Казахстанской стороной. Опять же, исходя из конкурентоспособности нашего белорусского продукта и возможностей белорусских предприятий. Речь идет о пожарно-спасательной технике, чтобы мы здесь ее тоже локализовывали, создавая рабочие места. Иметь возможность участвовать в поставках данной техники – взаимовыгодный проект. Пассажирская техника то же самое: электробусы наши, сеть зарядных станций, на которые имеют компетенции с белорусской стороны. Это пример из области машиностроения.
Казахстан активно поддерживает Беларусь в качестве кандидата в члены ШОС – Утюпин.