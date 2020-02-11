Новости экономики за 11.02.2020

Новости Беларуси. Почему растут мировые цены на сахар и как это связано с изменениями цен на нефть? Как инвестиционный проект, реализованный в Пинске, помог избавиться от изношенных шин? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА САХАР ВЫРОСЛИ НА 12 %

Мировые цены на сахар выросли на 12 %. Падения котировок на основные сельхозтовары вынудило трейдеров искать новые идеи для инвестирования, и сахар стал одним из таких объектов.

Открытый интерес по фьючерсам на бирже в Нью-Йорке достиг 1 миллиона 190 тысяч контрактов, и это рекорд. Вследствие сокращения производства в Пакистане, Индии, Таиланде, Китае, США и Мексике мировой дефицит сахара составит более 6 миллионов тонн, тогда как в предыдущих годах наблюдался профицит продукта. Ожидаемый дефицит сахара привел к росту цен.

Рынок сахара реагирует на цены на нефть, поскольку стоимость этанола также связана с сахаром. В случае снижения цен на этанол переработчики тростника в Бразилии увеличивают производство сахара вместо биотоплива. Однако пока они не спешат это делать, поскольку продажа биотоплива приносит мгновенную прибыль, тогда как экспорт сахара занимает до 45 дней.