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Новости экономики за 11.02.2020

11 февраля 2020 15:01
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Новости Беларуси. Почему растут мировые цены на сахар и как это связано с изменениями цен на нефть? Как инвестиционный проект, реализованный в Пинске, помог избавиться от изношенных шин? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банк развития выдаст кредит на реконструкцию аэродрома в Болбасово

Новости экономики за 11.02.2020-1

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА САХАР ВЫРОСЛИ НА 12 %

Мировые цены на сахар выросли на 12 %. Падения котировок на основные сельхозтовары вынудило трейдеров искать новые идеи для инвестирования, и сахар стал одним из таких объектов.

Открытый интерес по фьючерсам на бирже в Нью-Йорке достиг 1 миллиона 190 тысяч контрактов, и это рекорд. Вследствие сокращения производства в Пакистане, Индии, Таиланде, Китае, США и Мексике мировой дефицит сахара составит более 6 миллионов тонн, тогда как в предыдущих годах наблюдался профицит продукта. Ожидаемый дефицит сахара привел к росту цен.

Рынок сахара реагирует на цены на нефть, поскольку стоимость этанола также связана с сахаром. В случае снижения цен на этанол переработчики тростника в Бразилии увеличивают производство сахара вместо биотоплива. Однако пока они не спешат это делать, поскольку продажа биотоплива приносит мгновенную прибыль, тогда как экспорт сахара занимает до 45 дней.

Новости экономики за 11.02.2020-4

В ПИНСКЕ НАЧАЛИ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ИЗНОШЕННЫЕ ШИНЫ

Инвестиционный проект по переработке изношенных шин и производству резиновых покрытый реализован в Пинске. Производственная мощность автоматизированной линии позволит в год перерабатывать до 5 000 тонн шин. Изношенные покрышки перерабатываются в резиновую крошку, текстильный и металлический корд. Пока выпуск продукции идет мелкими партиями, но до конца месяца производство выйдет на промышленные масштабы. В планах – производить до 120 тонн резиновой крошки и изготавливать из нее резиновые рулонные покрытия и плитку.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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