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Банк развития выдаст кредит на реконструкцию аэродрома в Болбасово

11 февраля 2020 15:01
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Новости Беларуси. Правительство одобрило выдачу кредита Банком развития Национальному аэропорту Минск для реконструкции аэродрома в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19,5 миллиона долларов направят на реконструкцию взлетно-посадочной полосы и строительство вспомогательных зданий. Погашать кредит будут на две трети из государственного бюджета, еще на треть – за счет государственного внебюджетного фонда гражданской авиации.

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Аэродром, который собираются ремонтировать, находится в 18 километрах от Орши в поселке Болбасово.

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# Авиация # Экономика # Наталья Надольская

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