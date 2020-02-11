Банк развития выдаст кредит на реконструкцию аэродрома в Болбасово

Новости Беларуси. Правительство одобрило выдачу кредита Банком развития Национальному аэропорту Минск для реконструкции аэродрома в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19,5 миллиона долларов направят на реконструкцию взлетно-посадочной полосы и строительство вспомогательных зданий. Погашать кредит будут на две трети из государственного бюджета, еще на треть – за счет государственного внебюджетного фонда гражданской авиации.

Аэродром, который собираются ремонтировать, находится в 18 километрах от Орши в поселке Болбасово.