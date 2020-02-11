Налоговые вычеты: какие бывают и кто может на них претендовать

Елен а Хадинск ая : Нет. У нас есть налоговая база, она уменьшается на сумму вот этих налоговых вычетов. И уже налог считается с меньшей суммой, чем ежели бы считался до предоставления этого вычета.

Елена Хадинская, начальник управления информирования плательщиков инспекции МНС по г. Минску: В нашей стране существует три вида налоговых вычетов, которыми может воспользоваться любое физическое лицо. Это стандартный налоговый вычет, имущественный налоговый вычет и социальный налоговый вычет. Коротко если рассказать о каждом, то стандартный налоговый вычет нам предоставляется на работе, каждому из нас. Если имеется основное место работы либо если работаете по договору подряда, либо если отчитываетесь в налоговой инспекции. Там предоставляется вычет на самого работника и на детей, и иждивенцев.

Елена Хадинская:

Нет. Вы, когда работаете на основном месте работы, бухгалтер уже знает, что ему надо предоставить этому человеку. Вот для того, чтобы предоставить стандартный вычет на ребёнка либо иждивенца, тут уже необходимы документы, подтверждающие, что этот ребёнок до 18 лет у вас есть и что иждивенец у вас тоже есть.

Тогда предоставляются вычеты на ребёнка 34 белорусских рубля, а уже если два и более ребёнка до 18 лет, тут уже идёт 65 рублей на каждого ребёнка. Следующий налоговый вычет – имущественный, который гражданин может получить при строительстве либо приобретении жилья.

Это когда он состоял на учёте нуждающихся, приобрёл либо построил жильё: помещение, квартиру, дом – здесь без разницы, главное, чтобы это было жилое помещение. И тогда он приносит на работу определённые документы и уже будет опять-таки уменьшаться база для исчисления подоходного налога. И третье у нас – это социальный налоговый вычет. Он делится на два: это на обучение, то есть когда получает первое высшее либо первое среднее специальное образование, и второй – это страхование у нас жизни и пенсии, и медицинских расходов.

По сути, не изменилось ничего, кроме самих сумм?

Елена Хадинская:

Всё верно. Каждый год у нас производится индексация сумм стандартного вычета. И они каждый год увеличиваются. То есть человек каждый год получает немножко больше стандартного вычета.