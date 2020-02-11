Беларусь недополучила от экспорта более 2,5 миллиардов долларов

Новости Беларуси. Беларусь недополучила за 2019 год от экспорта более 2,5 миллиардов долларов. Это привело к замедлению темпов роста экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планку задавали в 104 %, а в результате – 101,2.
Новости Беларуси. Беларусь недополучила за 2019 год от экспорта более 2,5 миллиардов долларов. Это привело к замедлению темпов роста экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планку задавали в 104 %, а в результате – 101,2.
Этот вопрос 11 февраля стал одним из самых обсуждаемых на заседании президиума Совета Министров об итогах социально-экономического развития. К снижению показателей привели торговые барьеры и сокращение рынков сбыта. В частности, основной потребитель продукции – Россия – развивает программу по импортозамещению.
Зашёл разговор и об уровне зарплат. Ёе средний уровень по стране – 1000 рублей в месяц. Смогли подтянуть и доходы работников бюджетной сферы – учителей и врачей. Такую тенденцию намерены продолжать. Ответственность несут руководители на местах.
Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Тем не менее экономика росла, несмотря на невысокие темпы. Основной вклад в рост экономики оказало потребление и инвестиции.
Что касается оценки этого года. Ситуация, которая складывается на внешних рынках, показывает, что первый квартал 2020 года будет находиться в поле влияния факторов бюджетного сценария. Вы знаете, что у нас бюджетный сценарий просчитан – 101,9 по году. Поэтому ориентировочные темпы роста – в пределах 99, 100 %.
Серьёзный вклад в рост экономики внесла отрасль информации и связи. Вместе с тем, разработки IТ-сферы должны работать больше на белорусскую экономику. Есть недочёты и в плане строительства жилья. В Минске план выполнен только на 77 %. Не снята проблема с обеспечением квадратными метрами многодетных семей.