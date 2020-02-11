Беларусь недополучила от экспорта более 2,5 миллиардов долларов

Новости Беларуси. Беларусь недополучила за 2019 год от экспорта более 2,5 миллиардов долларов. Это привело к замедлению темпов роста экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планку задавали в 104 %, а в результате – 101,2.

Этот вопрос 11 февраля стал одним из самых обсуждаемых на заседании президиума Совета Министров об итогах социально-экономического развития. К снижению показателей привели торговые барьеры и сокращение рынков сбыта. В частности, основной потребитель продукции – Россия – развивает программу по импортозамещению.

Зашёл разговор и об уровне зарплат. Ёе средний уровень по стране – 1000 рублей в месяц. Смогли подтянуть и доходы работников бюджетной сферы – учителей и врачей. Такую тенденцию намерены продолжать. Ответственность несут руководители на местах.