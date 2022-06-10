Новости экономики за 10.06.2022

Новости Беларуси. Министерство финансов России готово размещать белорусские облигации на рынке РФ. Заинтересуются ли российские инвесторы белорусскими ценными бумагами? Цены на определенные продукты, которые Беларусь поставляет на экспорт, будут регулироваться. Как это поможет отечественным экспортерам? А также в закупках какой белорусской продукции заинтересованы на африканском континенте? Об этом расскажет Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИИ ГОТОВО ПОДДЕРЖАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ БЕЛОРУССКИХ ОБЛИГАЦИЙ НА РЫНКЕ РФ Министерство финансов России готово поддержать размещение белорусских облигаций на рынке Российской Федерации. В ведомстве считают, что инвесторы проявят высокий интерес к белорусским ценным бумагам. Также обсуждается вопрос о признании гарантий белорусских банков для участия в системе госзакупок РФ. Белорусский экспорт по госзакупкам в Россию будет обеспечен гарантиями не российских, а белорусских банков.