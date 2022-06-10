Одна из причин – упавшие цены. Покупать жильё в Минске стали чаще

Новости Беларуси. Покупать жилую недвижимость в столице стали чаще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из причин – упавшие на 9 % цены. В апреле на вторичном рынке продали 1 330 квартир – это рекорд для весны за последние несколько лет.

По мнению экспертов, продавцы жилых квадратов были вынуждены пойти на уступки, в том числе из-за скачка курса доллара. Причин для поднятия цен на жилье сейчас нет. На продажу выставлено около 9 500 квартир, и это только на вторичке. На рынке новостроек – еще 155 домов на разных стадиях строительной готовности.