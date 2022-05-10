Польские перевозчики требуют компенсацию за потерю рынков Беларуси и России

Польские перевозчики требуют компенсировать потери рынков Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за контрсанкций они лишились работы в восточном направлении. Речь идет о 15 тысячах грузовиках и 20 тысячах водителях.

Дело в том, что парк польских грузовиков отстает от экологических стандартов ЕС. Это значит, что переориентация его на европейские рынки будет означать уплату более высоких пошлин.