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Польские перевозчики требуют компенсацию за потерю рынков Беларуси и России

10 мая 2022 16:06
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Польские перевозчики требуют компенсировать потери рынков Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за контрсанкций они лишились работы в восточном направлении. Речь идет о 15 тысячах грузовиках и 20 тысячах водителях.

Польские перевозчики требуют компенсацию за потерю рынков Беларуси и России-1

Дело в том, что парк польских грузовиков отстает от экологических стандартов ЕС. Это значит, что переориентация его на европейские рынки будет означать уплату более высоких пошлин.

О других новостях экономики за 10 мая читайте здесь.

# Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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