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На форуме «ЕАЭС – Индонезия» обсудят поставки продукции МАЗа в Азию

10 января 2023 17:52
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Рынок Индонезии продолжает привлекать белорусское бизнес-сообщество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно наша страна осуществляет экспорт в Юго-Восточную Азию по 48 товарным позициям.

На форуме «ЕАЭС – Индонезия» обсудят поставки продукции МАЗа в Азию-1

Особое внимание – калийным удобрениям, а также сельскохозяйственной технике. В 2023 году в рамках Евразийского экономического форума в Москве пройдет деловой форум «ЕАЭС – Индонезия». Интересы белорусской бизнес-делегации будет представлять Национальный центр маркетинга. Планируется вывести поставки продукции МАЗ на новый уровень.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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