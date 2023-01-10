На форуме «ЕАЭС – Индонезия» обсудят поставки продукции МАЗа в Азию

Рынок Индонезии продолжает привлекать белорусское бизнес-сообщество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно наша страна осуществляет экспорт в Юго-Восточную Азию по 48 товарным позициям.

Особое внимание – калийным удобрениям, а также сельскохозяйственной технике. В 2023 году в рамках Евразийского экономического форума в Москве пройдет деловой форум «ЕАЭС – Индонезия». Интересы белорусской бизнес-делегации будет представлять Национальный центр маркетинга. Планируется вывести поставки продукции МАЗ на новый уровень.

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