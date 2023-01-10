«Гродно Азот» проведёт реконструкцию производств до 2026 года

Новости Беларуси. «Гродно Азот» обновил карту модернизации, в планах предприятия – реализовать четыре крупных инвестпроекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, до 2026 года произведут реконструкцию действующих производств и введут в эксплуатацию два новых цеха. Уже сейчас начата реализация проекта по выпуску аммиачной селитры. Напомним, в 2022 году нефтехимическая отрасль столкнулась с последствиями санкционного давления. Однако предприятия успешно адаптировались к реалиям нового времени.

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