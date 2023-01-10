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В Беларуси под яровой сев накоплено более 30% минеральных удобрений

10 января 2023 17:58
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Новости Беларуси. В Беларуси под яровой сев уже накоплено свыше 370 тысяч тонн минеральных удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси под яровой сев накоплено более 30% минеральных удобрений-1

Это 30,7 % от плана, утвержденного Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Кроме того, под яровой сев вывезено около 30 миллионов тонн органических удобрений, что составляет порядка 60 % от плана.

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# Сельское хозяйство # Экономика # Фотофакт

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