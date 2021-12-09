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Концерн PGNiG предупредил о риске тяжёлой зимы в Европе из-за дефицита газа

09 декабря 2021 12:46
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В польской государственной нефтегазовой компании предупредили о риске тяжелой зимы в Европе из-за дефицита газа. Об этом заявил заместитель главы энергетического концерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерн PGNiG предупредил о риске тяжёлой зимы в Европе из-за дефицита газа-1

Пшемыслав Вацлавский, заместитель главы PGNiG:
Стоимость газа сейчас очень высока. Как вы, вероятно, знаете, спрос в Европе сейчас гораздо выше, чем предложение. Существует риск того, что зима будет тяжелой. Хранилища газа в Западной Европе заполнены на рекордно низком уровне, что обуславливает рекордно высокую стоимость.

Концерн PGNiG предупредил о риске тяжёлой зимы в Европе из-за дефицита газа-4

Кроме того, сложившуюся ситуацию усугубляют морозы, которые пришли в Северную и Восточную Европу. Такие холода для этих регионов в начале декабря – большая редкость.

# Экономический кризис # Пшемыслав Вацлавский # Фотофакт

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