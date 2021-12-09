Концерн PGNiG предупредил о риске тяжёлой зимы в Европе из-за дефицита газа

В польской государственной нефтегазовой компании предупредили о риске тяжелой зимы в Европе из-за дефицита газа. Об этом заявил заместитель главы энергетического концерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пшемыслав Вацлавский, заместитель главы PGNiG:

Стоимость газа сейчас очень высока. Как вы, вероятно, знаете, спрос в Европе сейчас гораздо выше, чем предложение. Существует риск того, что зима будет тяжелой. Хранилища газа в Западной Европе заполнены на рекордно низком уровне, что обуславливает рекордно высокую стоимость.