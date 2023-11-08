Новости экономики за 08.11.2023

В Евразийском экономическом союзе создадут оператора для регулирования внешней электронной торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие функции возьмет на себя новый участник цепочки поставок? Как отечественная продукция теснит на полках магазинов импортные аналоги и как расширяется география выставочных мероприятий с участием белорусских экспортеров? БЕЛОРУССКИЕ ЭКСПОРТЕРЫ ПЛАНИРУЮТ УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ ПО ВСЕМУ МИРУ

Более 450 отечественных предприятий и организаций представили под брендом «Made in Belarus» свою продукцию и услуги на 22 ключевых международных выставках в 14 странах мира. До конца года белорусские экспортеры смогут принять участие еще в ряде крупных выставочных мероприятий в таких странах, как Гана, Грузия, Казахстан, Китай, ОАЭ, Россия, Узбекистан. Уже сформирован соответствующий календарь на 2024 год. Ближний Восток, азиатский регион, Африка, Латинская Америка – в числе запланированных мероприятий крупнейшие международные выставки сельского хозяйства, продовольствия, машин и технологий для агропромышленного комплекса и пищевой промышленности. Несмотря на особенности политической ситуации, опыт взаимодействия с европейскими партнерами показывает готовность к нормализации экономических отношений и продолжению сотрудничества бизнеса с белорусскими компаниями. Им предлагают принять участие в международной выставке сельскохозяйственного машиностроения и технологий в Венгрии и международной выставке пищевой промышленности в Париже. МАРТ: доля белорусских товаров в магазинах составляет свыше 77%. Подробнее. В ЕАЭС БУДЕТ СОЗДАН ОПЕРАТОР ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

В Евразийском экономическом союзе создадут оператора для регулирования внешней электронной торговли. Новый участник цепочки поставок возьмет на себя все функции по сопровождению, в том числе ответственность перед таможенными органами. Новое регулирование позволит обеспечить удобство для конечного потребителя, который не будет заниматься таможенным оформлением и получит свою посылку вовремя без необходимости совершать дополнительные действия. МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ НАПОМИНАЕТ: ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ, ЧТОБЫ УПЛАТИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ