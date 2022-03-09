Белорусы в феврале продали на 38 млн долларов больше, чем купили

Новости Беларуси. По данным Нацбанка, в феврале белорусы продали валюты на 38 миллионов долларов больше, чем купили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом за январь – февраль 2022 года продажа наличной и безналичной иностранной валюты превысила ее покупку на 68 миллионов долларов.

Что касается компаний, то в феврале на внебиржевом рынке куплено более 2,3 миллиарда долларов, а на бирже – чуть более 5 миллионов. Общий оборот валютного рынка за два месяца превысил 14 миллиардов долларов, в том числе наличный – 2 миллиарда долларов.