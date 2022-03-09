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Цены на бензин в США достигли исторического максимума на фоне ситуации в Украине и санкций против России

09 марта 2022 15:13
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На фоне ситуации вокруг Украины и санкций против России топливо в США дорожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цены на бензин достигли исторического максимума, превысив отметку 4 доллара 17 центов за галлон. Это самый высокий показатель за все время наблюдений.

Цены на бензин в США достигли исторического максимума на фоне ситуации в Украине и санкций против России-1

Новости о готовности Америки ввести запрет на импорт нефти, сжиженного природного газа и угля из России повлекли рост стоимости нефти. Майские фьючерсы на черное золото достигли более 130 долларов за баррель. В связи с повышением цен на энергоносители президент США Джо Байден инициировал телефонные переговоры с руководством ОАЭ и Саудовской Аравии. Речь должна была пойти об увеличении объемов добычи нефти. Однако лидеры этих ближневосточных государств отказались общаться с главой Белого дома.

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# Экономика # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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