Цены на бензин в США достигли исторического максимума на фоне ситуации в Украине и санкций против России

На фоне ситуации вокруг Украины и санкций против России топливо в США дорожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цены на бензин достигли исторического максимума, превысив отметку 4 доллара 17 центов за галлон. Это самый высокий показатель за все время наблюдений.

Новости о готовности Америки ввести запрет на импорт нефти, сжиженного природного газа и угля из России повлекли рост стоимости нефти. Майские фьючерсы на черное золото достигли более 130 долларов за баррель. В связи с повышением цен на энергоносители президент США Джо Байден инициировал телефонные переговоры с руководством ОАЭ и Саудовской Аравии. Речь должна была пойти об увеличении объемов добычи нефти. Однако лидеры этих ближневосточных государств отказались общаться с главой Белого дома.