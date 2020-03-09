Нацбанк не намерен отказываться от плавающего курса из-за негативных внешних факторов

Новости Беларуси. Нацбанк Беларуси заявил, что не откажется от плавающего курса в связи с негативными внешнеэкономическими факторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о резком падении мировых цен на нефть. В таких условиях курс рубля по отношению к иностранным валютам отражает рыночную ситуацию. И именно гибкий плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки, а также не допускать диспропорций между спросом на иностранную валюту и ее предложением на внутреннем валютном рынке.