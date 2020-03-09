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Нацбанк не намерен отказываться от плавающего курса из-за негативных внешних факторов

09 марта 2020 14:55
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Новости Беларуси. Нацбанк Беларуси заявил, что не откажется от плавающего курса в связи с негативными внешнеэкономическими факторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о резком падении мировых цен на нефть. В таких условиях курс рубля по отношению к иностранным валютам отражает рыночную ситуацию. И именно гибкий плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки, а также не допускать диспропорций между спросом на иностранную валюту и ее предложением на внутреннем валютном рынке.

Нацбанк не намерен отказываться от плавающего курса из-за негативных внешних факторов-1

Александр Тимошенко, пресс-секретарь Национального банка:
Национальный банк по-прежнему не устанавливает каких-либо целей по уровню курса белорусского рубля или темпам его изменения. Вместе с тем мы считаем, что по мере ослабления внешних негативных факторов произойдет смена динамики курса белорусского рубля к мировым валютам.

Больше новостей экономики за 9 марта здесь.

# Экономика # Экономика # Александр Тимошенко # Наталья Надольская # Фотофакт

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