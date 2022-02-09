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Новости экономики за 09.02.2022

09 февраля 2022 16:51
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Новости Беларуси. В какой стране растет задолженность по коммунальным платежам? Почему в ЕС выросли цены на электроэнергию? На какую продукцию Беларусь ограничивает экспорт?  

С деловым обзором Ольга Лукашова в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИЛА ПОСТАВКИ БЕНЗИНА В УКРАИНУ  

Новости экономики за 09.02.2022-1

В январе поставки белорусского бензина в Украину выросли на 29 % и достигли 102 тысяч тонн. Закупки по белорусскому направлению начали увеличивать почти все украинские импортеры. В феврале тенденция может только усилиться. Напомним, с 7 февраля белорусские власти ввели запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений из Литвы.  

Новости экономики за 09.02.2022-4

И напоследок курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, 9 февраля доллар и евро подешевели. Российский рубль подорожал.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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