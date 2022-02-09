Новости экономики за 09.02.2022

Новости Беларуси. В какой стране растет задолженность по коммунальным платежам? Почему в ЕС выросли цены на электроэнергию? На какую продукцию Беларусь ограничивает экспорт?

В январе поставки белорусского бензина в Украину выросли на 29 % и достигли 102 тысяч тонн. Закупки по белорусскому направлению начали увеличивать почти все украинские импортеры. В феврале тенденция может только усилиться. Напомним, с 7 февраля белорусские власти ввели запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений из Литвы.