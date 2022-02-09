Кризис в Литве. 20% жителей не могут оплатить свет и тепло, а 12% не хватает денег на еду

Новости Латвии. У жителей Литвы миллионные долги за отопление. Сумма недоплат в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде к началу 2022 года составила 13,5 миллиона евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается резкий рост задолженности в январе и феврале. Данные соцопроса наверняка разочаруют местные власти: 20 % жителей оплачивать счета за тепло и электричество не в состоянии, а 12 % литовцев не хватает денег на еду. В соседней Эстонии банки уже предлагают кредиты на погашение коммунальных долгов.