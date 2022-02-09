Прямой эфир

Кризис в Литве. 20% жителей не могут оплатить свет и тепло, а 12% не хватает денег на еду

09 февраля 2022 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. У жителей Литвы миллионные долги за отопление. Сумма недоплат в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде к началу 2022 года составила 13,5 миллиона евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кризис в Литве. 20% жителей не могут оплатить свет и тепло, а 12% не хватает денег на еду-1

Ожидается резкий рост задолженности в январе и феврале. Данные соцопроса наверняка разочаруют местные власти: 20 % жителей оплачивать счета за тепло и электричество не в состоянии, а 12 % литовцев не хватает денег на еду. В соседней Эстонии банки уже предлагают кредиты на погашение коммунальных долгов.  

Больше новостей экономики за 9 февраля читайте здесь.  

# Экономический кризис # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Франция сократила план производства атомной энергии
09 февраля 2022 16:45

Франция сократила план производства атомной энергии

Экспортировать лук, капусту и яблоки из Беларуси теперь можно только с лицензией. Из-за чего введены такие меры?
09 февраля 2022 16:44

Экспортировать лук, капусту и яблоки из Беларуси теперь можно только с лицензией. Из-за чего введены такие меры?

Новости экономики за 08.02.2022
08 февраля 2022 18:45

Новости экономики за 08.02.2022