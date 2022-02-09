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Экспортировать лук, капусту и яблоки из Беларуси теперь можно только с лицензией. Из-за чего введены такие меры?

09 февраля 2022 16:44
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Новости Беларуси. Беларусь ввела лицензирование на экспорт лука, капусты и яблок. В соответствии с постановлением, вывоз лука, капусты и яблок вне зависимости от страны происхождения за пределы Беларуси будет производиться по разовым лицензиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Экспортировать лук, капусту и яблоки из Беларуси теперь можно только с лицензией. Из-за чего введены такие меры?-1

Причиной тому резкий рост цен на эту продукцию в соседних странах. Основная задача – защита внутреннего рынка и исключение бесконтрольного вывоза. Теперь для международной торговли заявления фермеров будут рассматривать в индивидуальном порядке и выдавать разовые лицензии. Решение принято на три месяца, но может быть продлено до полугода.  

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# Экспорт # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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