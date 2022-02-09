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Франция сократила план производства атомной энергии

09 февраля 2022 16:45
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Новости Франции. Франция второй раз за месяц сократила план производства атомной энергии. Это привело к резкому росту европейских цен на электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Франция сократила план производства атомной энергии -1

Французские ядерные реакторы являются основой европейской энергосистемы, экспортируя большое количество электроэнергии. Так, немецкий мартовский контракт вырос на 5,5 %, а это 46,4 евро за мегаватт-час. Производство атомной энергии Франции может упасть в 2022 году до уровня 1990 года.  

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# Электроснабжение # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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