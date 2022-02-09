Франция сократила план производства атомной энергии

Новости Франции. Франция второй раз за месяц сократила план производства атомной энергии. Это привело к резкому росту европейских цен на электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские ядерные реакторы являются основой европейской энергосистемы, экспортируя большое количество электроэнергии. Так, немецкий мартовский контракт вырос на 5,5 %, а это 46,4 евро за мегаватт-час. Производство атомной энергии Франции может упасть в 2022 году до уровня 1990 года.