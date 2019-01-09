Прямой эфир

Новости экономики за 09.01.2019

09 января 2019 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 12 тысяч квартир в 2019 году построят для многодетных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики

Больше остальных введут в Брестской и Минской областях: почти по 2,5 тысячи. В Минске новоселье справят около 2 тысяч семей с тремя и более детьми.

Новости экономики за 09.01.2019-1

Всего для строительства всех квартир для многодетных семей потребуется почти 950 миллионов рублей, в том числе 238 миллионов собственных средств граждан и более 700 миллионов кредитных ресурсов банков.

НОВЫЙ РЕЙТИНГ ПАСПОРТОВ

Новости экономики за 09.01.2019-4

Белорусы получили безвизовый доступ еще в семь стран за год. Две строчки вверх в международном рейтинге паспортов мира и теперь мы на 66-м месте из 104. Год назад белорусы могли посещать без визы 70 стран, теперь – 77. Показатели России и Украины за последние месяцы не изменились – 119 и 128 стран с безвизовым режимом соответственно.

РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО УДОБРЕНИЙ

Новости экономики за 09.01.2019-7

Впервые в истории «Беларуськалий» за год произвёл более 12-ти миллионов тонн высококачественных минеральных удобрений. Результаты 2018-го – это не предел, считают на предприятии.

Новые перспективы откроет реализация целого ряда инвестиционных и инновационных проектов. Так, совместно с китайскими партнёрами начато строительство завода по производству нитрата калия. Также к завершающей стадии подходит возведение Петриковского горно-обогатительного комбината.

ПРИРОСТ ЗАПАСОВ НЕФТИ

Новости экономики за 09.01.2019-10

От рекордов калийных к рекордам нефтяным. Впервые за 20 лет в Беларуси прирост запасов нефти достиг уровня добычи. Её не только удержали на определенном уровне, но и начали два года назад наращивать. И уже в наступившем году планируют увеличить на 20 тысяч тонн – до 1 миллиона 690 тысяч тонн.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Беларуськалий» произвёл рекордный объём удобрений в 2018 году
09 января 2019 06:24

«Беларуськалий» произвёл рекордный объём удобрений в 2018 году

Новости экономики за 08.01.2019
08 января 2019 18:14

Новости экономики за 08.01.2019

С 8 января декларации по подоходному налогу можно подавать в электронном виде
08 января 2019 18:14

С 8 января декларации по подоходному налогу можно подавать в электронном виде