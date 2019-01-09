Новости экономики за 09.01.2019
Новости Беларуси. 12 тысяч квартир в 2019 году построят для многодетных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Больше остальных введут в Брестской и Минской областях: почти по 2,5 тысячи. В Минске новоселье справят около 2 тысяч семей с тремя и более детьми.
Всего для строительства всех квартир для многодетных семей потребуется почти 950 миллионов рублей, в том числе 238 миллионов собственных средств граждан и более 700 миллионов кредитных ресурсов банков.
НОВЫЙ РЕЙТИНГ ПАСПОРТОВ
Белорусы получили безвизовый доступ еще в семь стран за год. Две строчки вверх в международном рейтинге паспортов мира и теперь мы на 66-м месте из 104. Год назад белорусы могли посещать без визы 70 стран, теперь – 77. Показатели России и Украины за последние месяцы не изменились – 119 и 128 стран с безвизовым режимом соответственно.
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО УДОБРЕНИЙ
Впервые в истории «Беларуськалий» за год произвёл более 12-ти миллионов тонн высококачественных минеральных удобрений. Результаты 2018-го – это не предел, считают на предприятии.
Новые перспективы откроет реализация целого ряда инвестиционных и инновационных проектов. Так, совместно с китайскими партнёрами начато строительство завода по производству нитрата калия. Также к завершающей стадии подходит возведение Петриковского горно-обогатительного комбината.
ПРИРОСТ ЗАПАСОВ НЕФТИ
От рекордов калийных к рекордам нефтяным. Впервые за 20 лет в Беларуси прирост запасов нефти достиг уровня добычи. Её не только удержали на определенном уровне, но и начали два года назад наращивать. И уже в наступившем году планируют увеличить на 20 тысяч тонн – до 1 миллиона 690 тысяч тонн.