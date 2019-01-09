«Беларуськалий» произвёл рекордный объём удобрений в 2018 году

Новости Беларуси. Промышленный гигант бьет рекорды. Впервые за свою историю «Беларуськалий» по итогам 2018 года произвел более 12 миллионов тонн высококачественных минеральных удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но и это не предел. Новые перспективы для предприятия откроет реализация целого ряда инвестиционных и инновационных проектов. Так, совместно с китайскими партнерами начато строительство завода по производству нитрата калия. Также к завершающей стадии подходит возведение Петриковского горно-обогатительного комбината.