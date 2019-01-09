Прямой эфир

«Беларуськалий» произвёл рекордный объём удобрений в 2018 году

09 января 2019 06:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Промышленный гигант бьет рекорды. Впервые за свою историю «Беларуськалий» по итогам 2018 года произвел более 12 миллионов тонн высококачественных минеральных удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларуськалий» произвёл рекордный объём удобрений в 2018 году-1

Но и это не предел. Новые перспективы для предприятия откроет реализация целого ряда инвестиционных и инновационных проектов. Так, совместно с китайскими партнерами начато строительство завода по производству нитрата калия. Также к завершающей стадии подходит возведение Петриковского горно-обогатительного комбината.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 08.01.2019
08 января 2019 18:14

Новости экономики за 08.01.2019

С 8 января декларации по подоходному налогу можно подавать в электронном виде
08 января 2019 18:14

С 8 января декларации по подоходному налогу можно подавать в электронном виде

Золотовалютные резервы Беларуси к началу 2019-го составляют 7,16 млрд долларов
04 января 2019 18:18

Золотовалютные резервы Беларуси к началу 2019-го составляют 7,16 млрд долларов