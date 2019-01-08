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С 8 января декларации по подоходному налогу можно подавать в электронном виде

08 января 2019 18:14
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Новости Беларуси. Ранее сделать это было невозможно из-за технических работ: электронные сервисы переносили на республиканскую платформу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сегодня белорусы могли в личном кабинете подать декларацию о доходах в электронном формате. Напоминаем: с нового года у нас в стране обновленный Налоговый кодекс. Для физлиц изменился срок подачи налоговой декларации по подоходному налогу. Если раньше это нужно было сделать до 1 марта, то теперь – по 31 марта включительно.

Больше новостей экономики за 8 января здесь.

# Налоги # Экономика

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