Новости экономики за 08.10.2019

Новости мира. Выручка от иностранного охотничьего туризма по итогам года может приблизиться к миллиону евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Срок оплаты коммуналки по полным тарифам перенесли на 2020 год В 2018 году это были 850 тысяч евро. Для более чем двух тысяч приезжих охотников провели без малого тысячу туров.

Доходы Белорусского общества охотников и рыболовов в 2018 году составили 16,5 миллиона рублей, среди них почти 9 миллионов – от охотохозяйственной деятельности. На самоокупаемость можно выйти за счет разнопланового развития хозяйств. В России могут прекратить производство крафтового пива

В России может прекратиться производство крафтового пива. С 2021 года в силу вступает новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, однако в нем производство крафтового пива не предусмотрено. Вероятно, деятельность частных пивоварен будет приостановлена. На Energy Expo в Минск съехались участники из 17 стран Также по этому регламенту пивом будет считаться только напиток, содержащий 80 % солода, менее 20 % несоложеного сырья и менее 2 % сахаросодержащих продуктов. Учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, и некоторые сорта этого напитка можно отнести к контрафакту. Трейдеры опасаются перебоев с поставками нефти из Ирака и Эквадора