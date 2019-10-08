На Energy Expo в Минск съехались участники из 17 стран

Новости Беларуси. 600 организаций из 17 стран принимают участие в Белорусском энергетическом и экологическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 600 организаций из 17 стран принимают участие в Белорусском энергетическом и экологическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Деловая программа форума – это конференции, семинары, круглые столы, презентации компаний – участников выставки, на которых белорусские и иностранные эксперты представляют современные технологические решения в области энергетики, нефтехимии, энергосбережения и экологии.
В третий раз прошел Белорусско-итальянский бизнес-форум по вопросам зеленой экономики. Особый акцент – на возобновляемых источниках энергии, сельском хозяйстве и реализации концепции умных городов.
Андрей Хмель, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Знаете, что и столице, и в других городах Беларуси внедряются и электробусы, и железнодорожный электрический транспорт, троллейбусы с автономным ходом, что позволяет не только сокращать выбросы в атмосферу, но и экономить на строительстве логистики для транспорта.
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