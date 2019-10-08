Прямой эфир

На Energy Expo в Минск съехались участники из 17 стран

08 октября 2019 16:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 600 организаций из 17 стран принимают участие в Белорусском энергетическом и экологическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Energy Expo в Минск съехались участники из 17 стран-1

Деловая программа форума – это конференции, семинары, круглые столы, презентации компаний – участников выставки, на которых белорусские и иностранные эксперты представляют современные технологические решения в области энергетики, нефтехимии, энергосбережения и экологии.

В третий раз прошел Белорусско-итальянский бизнес-форум по вопросам зеленой экономики. Особый акцент – на возобновляемых источниках энергии, сельском хозяйстве и реализации концепции умных городов. 

На Energy Expo в Минск съехались участники из 17 стран-4

Андрей Хмель, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Знаете, что и столице, и в других городах Беларуси внедряются и электробусы, и железнодорожный электрический транспорт, троллейбусы с автономным ходом, что позволяет не только сокращать выбросы в атмосферу, но и экономить на строительстве логистики для транспорта.

О других новостях экономики за 8 октября читайте здесь

# Государственная политика в области энергетики # Экономика # Андрей Хмель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 08.10.2019
08 октября 2019 16:28

Новости экономики за 08.10.2019

Срок оплаты полной коммуналки для безработных перенесли на 2020 год
08 октября 2019 16:27

Срок оплаты полной коммуналки для безработных перенесли на 2020 год

В Беларуси может появиться центр по разработке и производству зарядных устройств для электромобилей
08 октября 2019 14:10

В Беларуси может появиться центр по разработке и производству зарядных устройств для электромобилей