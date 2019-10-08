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Срок оплаты полной коммуналки для безработных перенесли на 2020 год

08 октября 2019 16:27
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Новости Беларуси. Срок оплаты трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике, отдельных коммунальных услуг по полным тарифам переносится на 1 мая 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Срок оплаты полной коммуналки для безработных перенесли на 2020 год-1

Дополнительное время нужно для проверки сведений, чтобы не допустить необоснованных случаев начисления увеличенной платы. Словом, семь раз отмерь, один раз отрежь. Сведения для формирования базы граждан, не занятых в экономике, поступают почти из 50 источников. Также есть потребность в доработке системы учета потребителей газа.

О других новостях экономики за 8 октября читайте здесь

# Коммунальное хозяйство # Экономика # Фотофакт

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