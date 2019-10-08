Срок оплаты полной коммуналки для безработных перенесли на 2020 год

Новости Беларуси. Срок оплаты трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике, отдельных коммунальных услуг по полным тарифам переносится на 1 мая 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дополнительное время нужно для проверки сведений, чтобы не допустить необоснованных случаев начисления увеличенной платы. Словом, семь раз отмерь, один раз отрежь. Сведения для формирования базы граждан, не занятых в экономике, поступают почти из 50 источников. Также есть потребность в доработке системы учета потребителей газа.