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До начала 2025-го юрлица и ИП могут рассчитываться валютой за перевозку грузов из-за границы

08 июля 2021 15:43
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Новости Беларуси. С 9 июля 2021-го по 1 января 2025 года разрешено производить расчеты в валюте между резидентами при грузоперевозках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрлица и индивидуальные предприниматели при проведении расчетов с компаниями, осуществляющими транспортную и транспортно-экспедиционную деятельность, за перевозку и экспедирование грузов за пределы и из-за границы, при транзите через Беларусь могут рассчитываться валютой. Постановление правительства вступает в силу с 9 июля 2021 года.

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# Валюта # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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