До начала 2025-го юрлица и ИП могут рассчитываться валютой за перевозку грузов из-за границы

Новости Беларуси. С 9 июля 2021-го по 1 января 2025 года разрешено производить расчеты в валюте между резидентами при грузоперевозках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрлица и индивидуальные предприниматели при проведении расчетов с компаниями, осуществляющими транспортную и транспортно-экспедиционную деятельность, за перевозку и экспедирование грузов за пределы и из-за границы, при транзите через Беларусь могут рассчитываться валютой. Постановление правительства вступает в силу с 9 июля 2021 года.