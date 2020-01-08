Новости экономики за 08.01.2020

Новости Беларуси. Почему правительство хочет усовершенствовать порядок ценообразования на лекарства? Как изменились золотовалютные резервы за прошедший год? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект указа о ценах на лекарства вынесли на общественное обсуждение в Беларуси
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА ВЫРОСЛИ ДО 9,4 МЛРД ДОЛЛАРОВ
Почти девять с половиной миллиардов. Золотовалютные резервы Беларуси за 2019 год выросли на 31 % и по предварительным данным на 1 января в эквиваленте составили 9 миллиардов 394 миллиона долларов. Пополнялись они в основном за счет покупки Нацбанком валюты на бирже, поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в иностранной валюте, а также эмиссии облигаций.
Несмотря на внушительный объем исполнения внутренних и внешних обязательств (более 4 миллиардов), резервы удалось увеличить на 2,2 миллиарда долларов, и по итогам года значительно превысить запланированный минимум.
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ЕЩЕ 14 БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АККРЕДИТОВАНЫ ДЛЯ ПОСТАВОК МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ В КИТАЙ
Еще 14 белорусских мясоперерабатывающих предприятий получили возможность поставлять свою продукцию в Китай. Они успешно прошли аккредитацию главного таможенного управления КНР. Среди аккредитованных 11 производителей говядины и три мяса курицы. Кроме того, еще для пяти отечественных компаний расширен перечень продукции, возможной к экспорту. Теперь они могут поставлять в Поднебесную также куриные лапки, кончики крыльев и субпродукты.