Новости экономики за 08.01.2020

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ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА ВЫРОСЛИ ДО 9,4 МЛРД ДОЛЛАРОВ

Почти девять с половиной миллиардов. Золотовалютные резервы Беларуси за 2019 год выросли на 31 % и по предварительным данным на 1 января в эквиваленте составили 9 миллиардов 394 миллиона долларов. Пополнялись они в основном за счет покупки Нацбанком валюты на бирже, поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в иностранной валюте, а также эмиссии облигаций.

Несмотря на внушительный объем исполнения внутренних и внешних обязательств (более 4 миллиардов), резервы удалось увеличить на 2,2 миллиарда долларов, и по итогам года значительно превысить запланированный минимум.

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