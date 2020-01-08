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Проект указа о ценах на лекарства вынесли на общественное обсуждение в Беларуси

08 января 2020 15:21
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Новости Беларуси. Антимонопольное ведомство хочет усовершенствовать порядок ценообразования на лекарства и медтехнику. Проект соответствующего указа вынесен на общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Имеющаяся сейчас возможность ограничивать размер надбавок не является сдерживающим фактором при формировании необоснованно высоких цен. При ввозе в страну препаратов их оптовая и розничная стоимость формируется исходя из контрактной цены поставщика.

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Поэтому предлагается распространить действие ценового регулирования на товары по перечням, установленным Минздравом. Принятие указа создаст равные условия для государственной и частных аптечных организаций, а также оптимизирует работу всех продавцов лекарств.

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# Лекарства # Здоровье # Сергей Савицкий

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