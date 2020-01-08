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Нового министра экономики Александра Червякова представили коллективу ведомства

08 января 2020 10:00
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Новости Беларуси. 8 января коллективу Министерства экономики представили нового руководителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, 4 января Президент Беларуси назначил Александра Червякова на пост главы ведомства.

Министр экономики Александр Червяков: «Нужно искать альтернативные источники поставки сырья»

Нового министра экономики Александра Червякова представили коллективу ведомства-1

Нового министра экономики Александра Червякова представили коллективу ведомства-3

Нового министра экономики Александра Червякова представили коллективу ведомства-5

Для Минэкономики он человек не новый, до этого работал в должности замминистра, трудился над стратегией устойчивого развития страны до 2035 года – очевидно, эта деятельность будет продолжена.

Среди основных задач для ведомства под руководством нового министра – рост ВВП до 100 миллиардов долларов к концу следующей пятилетки. Особое внимание вопросам региональной политики и конкретно – реализации прогрессивного указа по развитию Оршанского района. Кроме того, в ближайшее время предстоит разработать программу на новую пятилетку.

Что известно о новом министре экономики Беларуси Александре Червякове

Нового министра экономики Александра Червякова представили коллективу ведомства-8

# Отставки и назначения в Беларуси # Экономика # Александр Червяков # Фотофакт

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