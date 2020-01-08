Нового министра экономики Александра Червякова представили коллективу ведомства

Для Минэкономики он человек не новый, до этого работал в должности замминистра, трудился над стратегией устойчивого развития страны до 2035 года – очевидно, эта деятельность будет продолжена.

Среди основных задач для ведомства под руководством нового министра – рост ВВП до 100 миллиардов долларов к концу следующей пятилетки. Особое внимание вопросам региональной политики и конкретно – реализации прогрессивного указа по развитию Оршанского района. Кроме того, в ближайшее время предстоит разработать программу на новую пятилетку.

Что известно о новом министре экономики Беларуси Александре Червякове