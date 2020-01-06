Новости Беларуси. «Нафтан» начал переработку первой в 2020 году партии нефти из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому моменту на предприятие поступило 26,5 тысяч тонн «черного золота».

Известно, что пока сохраняется минимальная загрузка НПЗ. Экспорт нефтепродуктов не возобновлен. Напомним, о договоренности с российской стороной на поставку нефти в нашу страну стало известно 4 января.

Тем временем на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, как сообщает «Белнефтехим», поставок пока нет.

Беларусь и Россия договорились о ценах на газ на январь и февраль 2020 года