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Мировые цены на золото вышли на исторический максимум

06 декабря 2023 17:05
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Мировые цены на золото вышли на исторический максимум. Стоимость унции драгметалла превысила 2 150 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мировые цены на золото вышли на исторический максимум-1

Аналитики ссылаются на геополитическую неопределенность на Ближнем Востоке и возможное ослабление доллара США. Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают иностранная валюта и монетарное золото. Рыночная стоимость металла отражается и на росте объемов запасов, что ведет к улучшению позиции Беларуси в МВФ и повышению кредитных рейтингов. Для рядовых потребителей белорусского финансового рынка повышение рыночной цены золота означает рост личных активов в виде банковских слитков и инвестиционных монет.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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