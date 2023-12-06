Мировые цены на золото вышли на исторический максимум. Стоимость унции драгметалла превысила 2 150 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналитики ссылаются на геополитическую неопределенность на Ближнем Востоке и возможное ослабление доллара США. Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают иностранная валюта и монетарное золото. Рыночная стоимость металла отражается и на росте объемов запасов, что ведет к улучшению позиции Беларуси в МВФ и повышению кредитных рейтингов. Для рядовых потребителей белорусского финансового рынка повышение рыночной цены золота означает рост личных активов в виде банковских слитков и инвестиционных монет.