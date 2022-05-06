Новости экономики за 06.05.2022
Почему европейские банки опасаются дефолта? Зачем Беларуси нужны золотовалютные резервы? При какой цене на нефть Россия сможет выдержать отказ Евросоюза от ее сырья?
С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЕВРОПЕЙСКИЕ БАНКИ ПОДСЧИТЫВАЮТ МИЛЛИАРДНЫЕ УБЫТКИ ОТ ВЫХОДА ИЗ БИЗНЕСА В РОССИИ
Европейские банки потеряли в общей сложности около 7 миллиардов долларов из-за кризиса. Цифра может значительно вырасти. Некоторые готовятся к волне дефолтов. Банки отмечают потери, списания и убытки от выхода из бизнеса в России. Банковская отрасль на максимальные за год объемы увеличила запасы ликвидности, отложенной на покрытие проблемных кредитов, – на случай, если заемщики не смогут расплатиться по долгам.
ГЕНСЕК ООН: БЕЗ РОССИИ, БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НЕВОЗМОЖНА
Необходимо вернуть продовольствие из Беларуси, России и Украины на мировые рынки. Об этом заявил генеральный секретарь ООН. По его мнению, это станет важным шагом для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Антониу Гутерриш отметил, что несмотря на сложную политическую ситуацию, готов обеспечить диалог для воплощения этих мер в жизнь.
Напомним, с начала специальной военной операции в Украине мировые цены на продовольствие и удобрения резко выросли. Это привело к серьезному продовольственному кризису. Как сообщили в ООН, почти 200 миллионов человек уже ощущают нехватку продуктов. Наиболее тяжелая ситуация в Эфиопии, Южном Судане и Йемене.
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