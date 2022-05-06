Новости экономики за 06.05.2022

Почему европейские банки опасаются дефолта? Зачем Беларуси нужны золотовалютные резервы? При какой цене на нефть Россия сможет выдержать отказ Евросоюза от ее сырья? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЕВРОПЕЙСКИЕ БАНКИ ПОДСЧИТЫВАЮТ МИЛЛИАРДНЫЕ УБЫТКИ ОТ ВЫХОДА ИЗ БИЗНЕСА В РОССИИ

Европейские банки потеряли в общей сложности около 7 миллиардов долларов из-за кризиса. Цифра может значительно вырасти. Некоторые готовятся к волне дефолтов. Банки отмечают потери, списания и убытки от выхода из бизнеса в России. Банковская отрасль на максимальные за год объемы увеличила запасы ликвидности, отложенной на покрытие проблемных кредитов, – на случай, если заемщики не смогут расплатиться по долгам. ГЕНСЕК ООН: БЕЗ РОССИИ, БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НЕВОЗМОЖНА