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В Беларуси золотовалютные резервы за месяц выросли на 2,5%

06 мая 2022 16:40
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Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси в апреле 2022 прибавили почти 190 миллионов долларов и на 1 мая составили 7 миллиардов 761 миллион долларов в эквиваленте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси золотовалютные резервы за месяц выросли на 2,5%-1

Мартовские выплаты Беларуси по внешнему долгу оказались одними из самых минимальных за последние годы и составили 70 миллионов долларов. Кроме того, Нацбанк объяснил рост ЗВР покупкой валюты на внутреннем рынке, где ее оказалось в избытке. ЗВР необходимы стране для сглаживания колебаний курса национальной валюты и гарантии выплат по внешнему долгу. На конец 2022 года международные резервные активы должны быть не меньше 7 миллиардов долларов.

О других новостях экономики за 6 мая читайте здесь.

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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