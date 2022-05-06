В Беларуси золотовалютные резервы за месяц выросли на 2,5%

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси в апреле 2022 прибавили почти 190 миллионов долларов и на 1 мая составили 7 миллиардов 761 миллион долларов в эквиваленте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартовские выплаты Беларуси по внешнему долгу оказались одними из самых минимальных за последние годы и составили 70 миллионов долларов. Кроме того, Нацбанк объяснил рост ЗВР покупкой валюты на внутреннем рынке, где ее оказалось в избытке. ЗВР необходимы стране для сглаживания колебаний курса национальной валюты и гарантии выплат по внешнему долгу. На конец 2022 года международные резервные активы должны быть не меньше 7 миллиардов долларов.