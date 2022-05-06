Евро выравнивается к доллару. Как часто случается такое?

Будет ли евро дешевле доллара? Такое вполне возможно. Европейская валюта продолжает свободное падение. Ужесточение санкций против России усугубляет ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последствия привели к обвалу курса евро на рынке Forex к 1,05 доллара, что произошло впервые за пять лет. Курс евро явно движется к паритету. В качестве причин слабости европейской валюты аналитики называют слабые экономические перспективы еврозоны. Экспортный потенциал ЕС сокращается. Главный экономист Deutsche Bank Томас Майер заявил, что нестабильность евро может подтолкнуть граждан искать альтернативу официальной валюте. По его мнению, Евросоюз ожидает длительная инфляция, которая может «убить евро».