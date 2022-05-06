Что будет с ценой на нефть, если Евросоюз откажется от российского сырья?

Аналитики оценили стоимость нефти, при которой Москва сможет выдержать отказ Евросоюза от ее поставок из России. По их расчетам, российской экономике не будет нанесен заметный ущерб при цене на нефть 44 доллара за баррель и выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы объявить эмбарго, нужен консенсус 25 стран. Единогласие под вопросом. У медали, как всегда, две стороны: доставить альтернативную российской нефть в ЕС – одна сторона, а сделать из этой нефти топливо на НПЗ – другая. Большая часть НПЗ в Европе спроектирована под переработку российского сорта нефти Urals. Более легкие сорта, по типу Brent, требуют иного процесса. Это вопрос перестройки производственных процессов. В случае ввода эмбарго цена за баррель взлетит до 120 долларов. В случае повышения цен на нефть Россия будет получать больше доходов.