Новости экономики за 05.12.2022
Правительство полагается на рост экспорта. Предприятия страны продолжают поиск новых логистических маршрутов, чтобы активнее продвигать свою продукцию в другие страны. Производство российско-белорусских трамваев запущено в Нижегородской области. Совместный проект получил название «МиНиН».
Об этом и других экономических событиях в мире в обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Приволжье презентовали первый российско-белорусский трамвай
Производство российско-белорусских трамваев запущено в Нижегородской области. Совместный проект получил название «МиНиН», объединив Минск и Нижний Новгород. Новое производство станет самым масштабным в России и укрепит промышленные отношения региона и Беларуси. В планах произвести более 170 современных вагонов для обновления трамвайной системы Нижнего Новгорода. Дизайн составов разрабатывался специально под обновленный вид столицы Приволжья, а современное наполнение вагонов сделает их удобным для всех жителей.
Московская область лидирует по сумме сделок на БУТБ среди других регионов России
Московская область вышла на первое место среди всех регионов России по сумме сделок, заключенных на белорусской биржевой платформе. В Беларуси московские участники торгов в основном покупали рапсовое масло, мясомолочную продукцию, пиломатериалы, кожу «Вет-блю» и лом металлы, в то время как из Московской области на белорусский рынок поставлялись черные и цветные металлы, уголь и электротехническая продукция. Наряду с Московской областью в пятерку регионов-лидеров по сумме биржевых сделок на БУТБ также вошли Смоленская, Кемеровская, Калининградская и Ленинградская области.
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