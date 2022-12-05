Новости экономики за 05.12.2022

Об этом и других экономических событиях в мире в обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство полагается на рост экспорта. Предприятия страны продолжают поиск новых логистических маршрутов, чтобы активнее продвигать свою продукцию в другие страны. Производство российско-белорусских трамваев запущено в Нижегородской области. Совместный проект получил название «МиНиН».

Производство российско-белорусских трамваев запущено в Нижегородской области. Совместный проект получил название «МиНиН», объединив Минск и Нижний Новгород. Новое производство станет самым масштабным в России и укрепит промышленные отношения региона и Беларуси. В планах произвести более 170 современных вагонов для обновления трамвайной системы Нижнего Новгорода. Дизайн составов разрабатывался специально под обновленный вид столицы Приволжья, а современное наполнение вагонов сделает их удобным для всех жителей.

Московская область вышла на первое место среди всех регионов России по сумме сделок, заключенных на белорусской биржевой платформе. В Беларуси московские участники торгов в основном покупали рапсовое масло, мясомолочную продукцию, пиломатериалы, кожу «Вет-блю» и лом металлы, в то время как из Московской области на белорусский рынок поставлялись черные и цветные металлы, уголь и электротехническая продукция. Наряду с Московской областью в пятерку регионов-лидеров по сумме биржевых сделок на БУТБ также вошли Смоленская, Кемеровская, Калининградская и Ленинградская области.

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