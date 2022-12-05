Ставка рефинансирования в Беларуси на 2023-й составит 10-11%

Новости Беларуси. Увеличение финансирования экономики на 2023 год запланировано на уровне 17-21 %. Ставка рефинансирования должна составить 10-11 % годовых при инфляции 7-8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие цифры утверждены основными направлениями денежно-кредитной политики на 2023 год. Правительство полагается на рост экспорта. В 2022 году многим предприятиям удалось наладить новые цепочки поставок, переориентировать экспорт и нарастить объемы продаж в Россию и Китай. Активно продвигаются наши товары и на другие рынки. Так, экспорт в Объединенные Арабские Эмираты вырос в 26 раз. Также в планах на 2023 год рост реальных доходов населения на 4,1 %. В случае восстановления экономики и сдерживания инфляции такие расчеты вполне реалистичны.

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