Прямой эфир

Ставка рефинансирования в Беларуси на 2023-й составит 10-11%

05 декабря 2022 15:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Увеличение финансирования экономики на 2023 год запланировано на уровне 17-21 %. Ставка рефинансирования должна составить 10-11 % годовых при инфляции 7-8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка рефинансирования в Беларуси на 2023-й составит 10-11%-1

Такие цифры утверждены основными направлениями денежно-кредитной политики на 2023 год. Правительство полагается на рост экспорта. В 2022 году многим предприятиям удалось наладить новые цепочки поставок, переориентировать экспорт и нарастить объемы продаж в Россию и Китай. Активно продвигаются наши товары и на другие рынки. Так, экспорт в Объединенные Арабские Эмираты вырос в 26 раз. Также в планах на 2023 год рост реальных доходов населения на 4,1 %. В случае восстановления экономики и сдерживания инфляции такие расчеты вполне реалистичны.

Больше новостей экономики за 5 декабря читайте здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 05.12.2022
05 декабря 2022 15:04

Новости экономики за 05.12.2022

Каждый см земли идёт в дело! Как предприятие «Гастелловское» выбилось в лидеры Минской области?
05 декабря 2022 14:20

Каждый см земли идёт в дело! Как предприятие «Гастелловское» выбилось в лидеры Минской области?

Новости экономики за 02.12.2022
02 декабря 2022 16:16

Новости экономики за 02.12.2022