Новости экономики за 05.11.2018
В Шанхае 5 ноября открылась китайская международная импортная ярмарка. Беларусь одной из первых заявила об участии в этом масштабном форуме.
Процентные ставки в белорусских банках достигли исторического минимума
На площади почти 800 квадратных метров наша страна представляет продукцию ведущих отечественных производителей в сфере машиностроения, сельского хозяйства, продуктов питания. Это первая в мире выставка государственного уровня, посвященная именно импорту. В её открытии принял участие Председатель КНР.
В форуме участвуют предприятия из 130 стран. Предполагается, что количество оптовых покупателей достигнет 150 тысяч.
Кроме того, на неделе пройдет и белорусско–китайский деловой форум. Планируется, что в нем примет участие около 80 белорусских предприятий и более 200 китайских компаний. Это позволит установить новые и расширить уже имеющиеся бизнес-контакты. Напомним: к 2020 году Беларусь ставит перед собой амбициозную задачу – увеличить объём экспорта в Китай до полутора миллиардов долларов.
ВАЛЮТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Международное рейтинговое агентство Fitch не ожидает серьёзного ослабления белорусского рубля в среднесрочной перспективе. Аналитики агентства считают, что текущий год доллар завершит на уровне 2 рубля 10 копеек.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Специалисты жилищно-коммунального хозяйства теперь несут персональную ответственность за точность начисления квартплаты и достоверность сведений, которые коммунальники передают в расчётно-справочный центр. По жалобе потребителя, за лишние цифры в извещении, должностные лица могут быть оштрафованы на 2 базовые величины или до 10 базовых, а это 245 рублей, за повторное нарушение в течение года.
Таким образом, усилена государственная защита прав граждан. Мера призвана исключить навязывание им дополнительных услуг, и, самое главное, необоснованное включение оплаты этих услуг в жировку.