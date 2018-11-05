Новости экономики за 05.11.2018

В Шанхае 5 ноября открылась китайская международная импортная ярмарка. Беларусь одной из первых заявила об участии в этом масштабном форуме. Процентные ставки в белорусских банках достигли исторического минимума На площади почти 800 квадратных метров наша страна представляет продукцию ведущих отечественных производителей в сфере машиностроения, сельского хозяйства, продуктов питания. Это первая в мире выставка государственного уровня, посвященная именно импорту. В её открытии принял участие Председатель КНР.

В форуме участвуют предприятия из 130 стран. Предполагается, что количество оптовых покупателей достигнет 150 тысяч. Кроме того, на неделе пройдет и белорусско–китайский деловой форум. Планируется, что в нем примет участие около 80 белорусских предприятий и более 200 китайских компаний. Это позволит установить новые и расширить уже имеющиеся бизнес-контакты. Напомним: к 2020 году Беларусь ставит перед собой амбициозную задачу – увеличить объём экспорта в Китай до полутора миллиардов долларов. ВАЛЮТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Международное рейтинговое агентство Fitch не ожидает серьёзного ослабления белорусского рубля в среднесрочной перспективе. Аналитики агентства считают, что текущий год доллар завершит на уровне 2 рубля 10 копеек. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ