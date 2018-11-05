За два года Минск сэкономил более 50 млн рублей за счёт рационального использования электроэнергии
Новости Беларуси. Минск почти полгода жил с электроэнергией и теплом, которые удалось сэкономить за предыдущие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В денежном выражении это более 50 миллионов рублей.
Бережливое отношение к топливным ресурсам – приоритет. Использованию возобновляемых источников энергии также уделяется особое внимание. Всё большее распространение получают такие устройства, как тепловые насосы и солнечные водонагреватели.
Игорь Тур, начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов:
Мы рассматриваем возможность установки тепловых насосов на городских стоках, которые обслуживают сегодня Минкводоканал.
Используя тепловые насосы, мы могли бы нагрузить Белорусскую атомную электростанцию, тем самым вырабатывая тепловую энергию.
Что касается использования местных видов топлива, то в Минске за два с половиной года на них сэкономили 15 миллионов долларов. Всё большее распространение получает технология так называемой утилизации тепла. Этот побочный продукт производства специальное оборудование направляет на обогрев зданий и помещений.