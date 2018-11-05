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За два года Минск сэкономил более 50 млн рублей за счёт рационального использования электроэнергии

05 ноября 2018 11:02
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Новости Беларуси. Минск почти полгода жил с электроэнергией и теплом, которые удалось сэкономить за предыдущие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В денежном выражении это более 50 миллионов рублей.

Бережливое отношение к топливным ресурсам – приоритет. Использованию возобновляемых источников энергии также уделяется особое внимание. Всё большее распространение получают такие устройства, как тепловые насосы и солнечные водонагреватели.

За два года Минск сэкономил более 50 млн рублей за счёт рационального использования электроэнергии-1

Игорь Тур, начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов:
Мы рассматриваем возможность установки тепловых насосов на городских стоках, которые обслуживают сегодня Минкводоканал.

Используя тепловые насосы, мы могли бы нагрузить Белорусскую атомную электростанцию, тем самым вырабатывая тепловую энергию.

За два года Минск сэкономил более 50 млн рублей за счёт рационального использования электроэнергии-4

Что касается использования местных видов топлива, то в Минске за два с половиной года на них сэкономили 15 миллионов долларов. Всё большее распространение получает технология так называемой утилизации тепла. Этот побочный продукт производства специальное оборудование направляет на обогрев зданий и помещений.

# Электроснабжение # Экономика # Игорь Тур # Фотофакт

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