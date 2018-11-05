За два года Минск сэкономил более 50 млн рублей за счёт рационального использования электроэнергии

Новости Беларуси. Минск почти полгода жил с электроэнергией и теплом, которые удалось сэкономить за предыдущие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В денежном выражении это более 50 миллионов рублей.

Бережливое отношение к топливным ресурсам – приоритет. Использованию возобновляемых источников энергии также уделяется особое внимание. Всё большее распространение получают такие устройства, как тепловые насосы и солнечные водонагреватели.