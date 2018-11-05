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«Отсутствие сюрпризов – самое лучшее, что власть может сделать для бизнеса». Турчин на открытии «Кастрычніцкага эканамічнага форума»

05 ноября 2018 14:19
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Новости Беларуси. Предсказуемость государственной политики – лучший вариант экономического курса страны. 5 ноября такое мнение высказал первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин, открывая международный «Кастрычніцкі эканамічны форум», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Отсутствие сюрпризов – самое лучшее, что власть может сделать для бизнеса». Турчин на открытии «Кастрычніцкага эканамічнага форума»-1

«Отсутствие сюрпризов – самое лучшее, что власть может сделать для бизнеса». Турчин на открытии «Кастрычніцкага эканамічнага форума»-3

Он отметил, что в программе на текущую пятилетку есть всё, что необходимо для планомерного развития экономики. Осталось ее выполнять.

«Отсутствие сюрпризов – самое лучшее, что власть может сделать для бизнеса». Турчин на открытии «Кастрычніцкага эканамічнага форума»-6

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Там сегодня всё есть: стабильность налогового законодательства, разделение функций государства как собственника-регулятора, комфортная бизнес-среда и многое другое.

Со стороны власти отсутствие сюрпризов – это самое лучшее, что власть может сделать для бизнеса.

В ближайшее время правительство готовит ряд шагов по декриминализации бизнес-решений. Наше общество подошло к тому, что экономические методы принуждения к исполнению закона могут оказаться более действенными, чем силовые.

«Отсутствие сюрпризов – самое лучшее, что власть может сделать для бизнеса». Турчин на открытии «Кастрычніцкага эканамічнага форума»-9

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Александр Турчин # Фотофакт

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