10 дней пути. Из Колядичей в китайский Чунцин отправился первый контейнерный поезд с белорусской молочкой

Новости Беларуси. Первый контейнерный поезд с белорусской молочной продукцией 4 сентября направился в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доставят груз до Чунцина за 10 дней. В вагонах состава – наше сухое обезжиренное молоко. Сегодня – это один из лидирующих экспортных товаров на китайских рынок. На очереди белорусские йогурты и колбаса. Правда, здесь придется серьезно соперничать с конкурентами.

Станция отправления – Колядичи, место прибытия – китайский Чунцин. Груз – сухое обезжиренное. Это наш первый экспортный поезд с молочкой в Китай. Впереди – 10 дней пути и более 6,5 тысяч километров.

Виктория Ходосок, СТВ:

Несомненный плюс именно «железного» пути – его экономичность. Сухопутная шелковая дорога опережает морскую – на десятки дней, при этом уступает в быстроте – авиа, но дает выгоду в цене – обходясь в разы дешевле.

Торговый маршрут Китай-Беларусь-Китай – дорога с двусторонним движением без красного света. И экспорт сухой молочки – пример хорошего экономического диалога. В наших планах – поставки йогуртов, готовой мясной продукции и охлажденной говядины. Беларусь, кстати, в числе всего лишь 13 стран, кому разрешено с говядиной входить на китайский рынок.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хоязйства Беларуси:

За семь месяцев текущего года мы сделали большой прорыв в поставке продукции в Китай. За текущий период поставили 57,3 тысячи тонн – это на 20 миллионов долларов. В целом в Китай поставлена продукция на 23,3 миллиона долларов, что в 4 раза больше, чем в прошлом году. Основным драйвером выступила молочная продукция. Планируется, что будет увеличиваться количество вагонов. Поставлена задача дойти до 100 вагонов в месяц.

Преимущества международного проекта века «Один пояс – один путь» обсуждают не первый год и не только белорусы. Инициативу уже поддержали более 80 стран. Понятно, зачем она нужна Китаю – развитие собственной экономики, быстрый коридор в Европу, в случае импорта – решение проблем с нехваткой собственной сельхозпродукции. Для Беларуси – это новые рынки сбыта и прибыль в страну.

Павел Стайнов, генеральный директор мясо-молочной компании:

Беларусь наиболее мощна по качеству, по объему сухого обезжиренного молока, сухого цельного молока. В этом и была выстроена стратегия – входить в рынок именно с этим видом продукции. На рынке каждый новый вид продукции сначала воспринимается скептически. В последствии, когда ты себя можешь зарекомендовать по качеству, количеству, по соблюдению обязательств, можно уже внедрять и продвигать другие виды продукции. Рынок не закрыт.