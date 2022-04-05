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Минсельхозпрод предлагает ввести новое направление финансовой поддержки фермерских хозяйств

05 апреля 2022 14:37
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Новости Беларуси. Минсельхозпрод предлагает ввести новое направление финансовой поддержки фермерских хозяйств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, субсидировать создание стартап-проекта или личного хозподворья.

Минсельхозпрод предлагает ввести новое направление финансовой поддержки фермерских хозяйств-1

В областной бюджет из государственного может быть направлено не менее миллиона рублей. Для финансирования инициативы на всю страну потребуется порядка 6 миллионов. Деньги целевые. Потратить можно на строительство помещений, закупку сельхозтехники, животных, посадочного материала. Для стартап-проектов выделение финансовой поддержки будет проходить на конкурсной основе.

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# Фермеры в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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