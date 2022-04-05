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Порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц увеличили до 1000 евро. К чему это может привести?

05 апреля 2022 15:00
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Новости Беларуси. Министерство связи и информатизации ожидает увеличения числа поступающих в страну посылок из зарубежных интернет-магазинов из-за повышенного беспошлинного лимита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц увеличили до 1000 евро. К чему это может привести?-1

В середине марта Совет Евразийской экономической комиссии принял решение повысить порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц до 1 000 евро. Временно. Во избежание дефицита. Министерство связи готово расширить сеть почтоматов, если со временем возникнет такая необходимость. Напомним, для Беларуси продолжают действовать прежние лимиты: стоимость посылки не должна быть выше 22 евро, а вес – не больше 10 килограммов.

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# Почта Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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