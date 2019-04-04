На первом энергоблоке БелАЭС завершается сборка реактора

Новости Беларуси. Сборка реактора на первом энергоблоке БелАЭС завершится до конца апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили в дирекции по строительству станции.

Сейчас ведется наладка технологических систем для испытаний. В целом, готовность первого энергоблока составляет 87%. Второго – около 65%. На стройке работает более 7 тысяч человек.

Напомним, 1-й реактор АЭС в Островце начнет работу в конце года. На полную мощность он выйдет к середине 2020-го.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Никаких проблемных вопросов нет. Вся работа осуществляется в соответствии с графиком. Есть текущие вопросы, которые требуют обсуждения на уровне подрядчика и заказчика, и субподрядных организаций. Это нормальный процесс. Всё это проходит в текущем плановом режиме.