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На первом энергоблоке БелАЭС завершается сборка реактора

04 апреля 2019 19:01
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Новости Беларуси. Сборка реактора на первом энергоблоке БелАЭС завершится до конца апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили в дирекции по строительству станции.

На первом энергоблоке БелАЭС завершается сборка реактора-1

Сейчас ведется наладка технологических систем для испытаний. В целом, готовность первого энергоблока составляет 87%. Второго – около 65%. На стройке работает более 7 тысяч человек.

На первом энергоблоке БелАЭС завершается сборка реактора-4

Напомним, 1-й реактор АЭС в Островце начнет работу в конце года. На полную мощность он выйдет к середине 2020-го.

На первом энергоблоке БелАЭС завершается сборка реактора-7

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Никаких проблемных вопросов нет. Вся работа осуществляется в соответствии с графиком. Есть текущие вопросы, которые требуют обсуждения на уровне подрядчика и заказчика, и субподрядных организаций. Это нормальный процесс. Всё это проходит в текущем плановом режиме.

На первом энергоблоке БелАЭС завершается сборка реактора-10

4 апреля на БелАЭС выездное заседание провели парламентарии. Депутаты ознакомились с ходом строительства станции. А также обсудили возможности совершенствования законодательства в сфере энергетики.

# АЭС в Беларуси # Экономика # Виктор Каранкевич # Фотофакт

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