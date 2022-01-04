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Новости экономики за 04.01.2022

04 января 2022 16:17
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Новости Беларуси. Что изменится в Налоговом кодексе в 2022 году? В какие страны МТЗ наращивает экспорт тракторов? Какая цена будет у биткоина по мнению аналитиков?  

С экономическим обзором вторника Ольга Лукашова в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новости экономики за 04.01.2022-1

В БЕЛАРУСИ СОКРАЩЕН СПИСОК ИМПОРТЕРОВ АЛКОГОЛЯ  

Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало перечень импортеров алкоголя на 2022 год. Их стало меньше. В списке теперь 35 юрлиц, которым доверена реализация исключительного права государства на импорт алкогольной продукции. Годом ранее в аналогичном перечне насчитывалось 39 компаний.  

Новости экономики за 04.01.2022-4

И напоследок официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, доллар, евро и российский рубль незначительно подорожали.  

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Кто будет платить больше? Вот какие изменения ждут Налоговый кодекс  

Теперь наша техника есть даже на Мадагаскаре. МТЗ в 2021 году продал более 37 тысяч тракторов и машин  

Будет ли у биткоина исторический максимум к концу зимы 2022-го? Аналитики сделали свой прогноз  

# Экономическая рубрика # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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