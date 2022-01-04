Новости экономики за 04.01.2022

Новости Беларуси. Что изменится в Налоговом кодексе в 2022 году? В какие страны МТЗ наращивает экспорт тракторов? Какая цена будет у биткоина по мнению аналитиков? С экономическим обзором вторника Ольга Лукашова в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БЕЛАРУСИ СОКРАЩЕН СПИСОК ИМПОРТЕРОВ АЛКОГОЛЯ Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало перечень импортеров алкоголя на 2022 год. Их стало меньше. В списке теперь 35 юрлиц, которым доверена реализация исключительного права государства на импорт алкогольной продукции. Годом ранее в аналогичном перечне насчитывалось 39 компаний.