Кто будет платить больше? Вот какие изменения ждут Налоговый кодекс

Новости Беларуси. Индексация налоговых ставок в национальной валюте, повышение акцизов на табачные изделия, отмена некоторых налоговых льгот и ряд других изменений ожидают налоговую сферу Беларуси в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно подписанному главой государства закону, изменения в Налоговом кодексе коснутся и работы местных Советов депутатов. Они получают право повышать ставку налога на прибыль до 2 процентных пунктов.

Кроме того, одно из самых заметных изменений – отмена налоговой льготы в отношении квартир в многоквартирных жилых домах. Средняя ставка налога для граждан по стандартной двушке в Минске будет составлять не более 50 рублей в год, в регионах – порядка 25. В 2022 году граждане будут платить в виде авансовых платежей только половину данной суммы. Изменения также предусматривают отмену упрощенной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей с 2023 года и введение налога на профессиональный доход для самозанятых.