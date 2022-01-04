Будет ли у биткоина исторический максимум к концу зимы 2022-го? Аналитики сделали свой прогноз

Аналитики спрогнозировали цену биткоина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоимость самой популярной криптовалюты к концу зимы будет выше текущей и может достигнуть 65 тысяч долларов. Напомним, сейчас цена биткоина около 46 тысяч.

При этом исторического максимума ждать точно не стоит, как это ранее анонсировали эксперты. Добавим, что по итогам 2021 года крупнейшая криптовалюта проиграла своему главному конкуренту – это эфир. Динамика изменения его цены оказалась гораздо лучше – 408 % роста против 65 % у биткоина.