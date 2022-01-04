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Будет ли у биткоина исторический максимум к концу зимы 2022-го? Аналитики сделали свой прогноз

04 января 2022 16:26
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Аналитики спрогнозировали цену биткоина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоимость самой популярной криптовалюты к концу зимы будет выше текущей и может достигнуть 65 тысяч долларов. Напомним, сейчас цена биткоина около 46 тысяч.  

Будет ли у биткоина исторический максимум к концу зимы 2022-го? Аналитики сделали свой прогноз-1

При этом исторического максимума ждать точно не стоит, как это ранее анонсировали эксперты. Добавим, что по итогам 2021 года крупнейшая криптовалюта проиграла своему главному конкуренту – это эфир. Динамика изменения его цены оказалась гораздо лучше – 408 % роста против 65 % у биткоина.  

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# Валюта # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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