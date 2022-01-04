Теперь наша техника есть даже на Мадагаскаре. МТЗ в 2021 году продал более 37 тысяч тракторов и машин

Новости Беларуси. Белорусские тракторы завоевывают новые рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам 2021 года за рубеж уехало техники на 650 миллионов долларов. География поставок значительно расширилась.

Теперь наша техника работает на полях Мали, Мадагаскара, Кубы и даже Лаоса. Всего же за 2021 год Минский тракторный реализовал более 37,5 тысячи единиц фирменной техники, это на 10 тысяч машин больше, чем годом ранее.