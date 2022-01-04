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Теперь наша техника есть даже на Мадагаскаре. МТЗ в 2021 году продал более 37 тысяч тракторов и машин

04 января 2022 16:21
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Новости Беларуси. Белорусские тракторы завоевывают новые рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам 2021 года за рубеж уехало техники на 650 миллионов долларов. География поставок значительно расширилась.  

Теперь наша техника есть даже на Мадагаскаре. МТЗ в 2021 году продал более 37 тысяч тракторов и машин-1

Теперь наша техника работает на полях Мали, Мадагаскара, Кубы и даже Лаоса. Всего же за 2021 год Минский тракторный реализовал более 37,5 тысячи единиц фирменной техники, это на 10 тысяч машин больше, чем годом ранее.  

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# Экспорт # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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